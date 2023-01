Ziekenhuis Maaseik breidt uit en materniteit blijft bestaan

Er was ongerustheid over de dienst materniteit. Veel mensen vreesden dat die dienst zou worden opgedoekt door de fusie met het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. Maar het ziekenhuis in Maaseik wil duidelijk maken dat dit zeker niet het geval is: "De materniteit blijft en we willen die ook een beetje laten groeien zodat die dienst ook leefbaar blijft, dus we zouden van 650 naar 750 bevallingen gaan per jaar."