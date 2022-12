Zitting proces aanslagen hernomen, zonder beschuldigden die klagen over slechte behandeling door politie

Advocaat Jonathan De Taye, die Ali El Haddad Asufi verdedigt, nam kort na de start van de zitting vanmorgen het woord. Hij sprak over ernstige toestanden. "Ik hallucineer helemaal. Ik heb nog nooit een proces meegemaakt in zulke omstandigheden." Volgens meester De Taye werd zijn cliënt vanmorgen bij de overbrenging van de gevangenis naar de rechtszaal hard aangepakt en zou hij daarbij bij de keel gegrepen zijn.

De Taye eiste dat zijn cliënt medisch zou onderzocht worden en vroeg daarom een schorsing. De voorzitter van het assisenhof vroeg aan Ali El Haddad Asufi of hij zijn toestand kon toelichten. "Is het een keuze om de zitting te verlaten of bent u medisch niet in staat?" De beschuldigde gaf aan dat hij duizelig was. Daarop vroeg de assisenvoorzitter of een gerechtsdokter Ali El Haddad Asufi kon onderzoeken en besloot ze om de zitting te schorsen.

Dat is intussen gebeurd. Bij de herneming van de zitting, een kleine twee uur na de schorsing, getuigde de gerechtsdokter dat ze bij Ali El Haddad Asufi wel degelijk verwondingen in de halsstreek heeft vastgesteld die overeenkomen met zijn verklaringen. Maar de arts achtte hem wel in staat om de zitting bij te wonen. Zelf zag hij dat niet meer zitten en ook de andere beschuldigden hebben hun glazen box verlaten.

Gisteren al besloten vijf beschuldigden om de zitting toen niet meer bij te wonen, uit protest tegen de manier waarop ze behandeld worden tijdens de overbrenging naar de rechtszaal, onder hen ook Asufi. "Het is uitgesloten dat ik een man vertegenwoordig die niet in staat is om zijn proces te volgen, omdat hij werd aangevallen omdat hij zijn mening heeft gezegd", aldus zijn advocaat. "Het is nochtans onze bedoeling om dit proces bij te wonen en tot een goed einde te brengen."

Bij het begin van de zitting is overigens ook alweer een reservelid van de jury ziek weggevallen. Dat maakt dat er nu nog 20 van de 24 reserveleden overblijven. De rechter sprak haar hoop uit dat er geen epidemie zou komen onder de juryleden, anders dreigt het proces om die reden te worden stilgelegd.