Zware brand richt enorme schade aan in stal in Bovenkerke

In de varkensstal waren geen dieren aanwezig. De bewoners gebruikten de stal als opslagruimte en bewaarden er vooral afval en goederen. De materiële schade is groot. "De helft van de stal, zo'n 40 meter, is verloren gegaan. De vlammen sloegen door het dak. Daardoor zijn de platen in de loods volledig ingestort", zegt Vandenberghe.

Het dak van de oude varkensstal bestaat uit golfplaten, daarom startte de brandweer de procedure asbest op. "Het is niet duidelijk of het dak wel of geen asbest bevat. Volgens de eerste vaststellingen is er geen asbest gevonden in de omgeving van de stal."