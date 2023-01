17 kinderen in Pelt die geen opvang hadden door schorsing vzw Rheia mogen naar noodopvang, Agentschap Opgroeien geeft groen licht

"Door de beslissing van de Vlaamse Regering krijgen we wat meer ademruimte", zegt schepen Ann Van Dorpe uit Pelt. "Dat zal een hele opluchting zijn voor de ouders. Ze hebben dan toch al een oplossing voor een langere periode. De crèches moeten wel bekijken of een verlenging voor hen ook haalbaar is. We krijgen alleszins tijd om betere opvang op langere termijn te organiseren. Want er zijn natuurlijk zo al lange wachtlijsten."

Intussen hebben ook de ouders van 6 andere kinderen in Pelt zich nog gemeld. Hun kinderen kunnen in januari starten in de noodopvang. Voor de tussentijd hebben zij een alternatief.