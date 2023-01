Voetbalveld in Lanaken omgetoverd tot voedselbos door 270 helpende kinderen 

Op het plan staat ook een "eigenzinnig bos" aangeduid. "Dat is een heel klein plekje waar we de natuur zelf haar weg laten zoeken", zegt schepen Gorissen. "Daar gaan we dus niks planten of zaaien. Na 20 jaar kunnen we dan ontdekken wat dat geworden is."

"Er is ook een paardenwei waar notenbomen zullen komen. De paarden van de kinderboerderij zullen daar kunnen overwinteren", zegt Jolein Martens (Open VLD), schepen van Toerisme.