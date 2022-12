Curator uit Geraardsbergen moet 4,6 miljoen verduisterd geld terugbetalen na gesjoemel bij faillissementen

De rechtbank in Oudenaarde heeft de man van het koppel advocaten schuldig bevonden aan geldverduistering in 11 faillissementen, valsheid in geschrifte, ontrouw in het beheer als curator in deze faillissementen, en meerdere witwasmisdrijven. Een curator is iemand die door de rechtbank van koophandel wordt aangesteld om faillissementen af te handelen. Een curator moet er onder meer voor zorgen dat de schuldeisers nog krijgen waar ze recht op hebben.