Secretaris-generaal Guterres wil onderzoek naar duizenden illegale abortussen in Nigeria

Fati is een Nigeriaanse vrouw. Ze woont in het noordoosten van Nigeria, een regio waar de Islamitische terreurgroep Boko Haram actief is en duizenden meisjes en jonge vrouwen ontvoerd heeft. Op een dag omsingelden Nigeriaanse soldaten haar dorp dat bezet werd door de Islamitische terreurorganisatie. "Jarenlang was ik gedwongen getrouwd met de indringers", vertelt ze aan Reuters. "Ik werd geslagen en herhaaldelijk verkracht."

Later bleek Fati zwanger. Met de komst van de Nigeriaanse soldaten hoopte ze op de langverwachte verlossing. "Ik was de soldaten erg dankbaar", dacht ze. Maar niets bleek minder waar. Ongeveer een week later lag Fati op een dun matje in een verduisterde kamer. Verschillende mannen in uniform kwamen binnen en gaven haar geheimzinnige prikken en medicatie.