Nieuwe Amerikaanse militaire steun voor Taiwan kan spanningen met China weer doen oplopen

In de praktijk betekent het dat Taiwan de afgelopen jaren een van de grootste importeurs van Amerikaanse wapens is geworden en tot de tanden bewapend werd. President Barack Obama keurde twee grote steunpakketten van in totaal ongeveer 12 miljard dollar goed, zijn voorganger president George W. Bush keurde negen wapenpakketten goed, ter waarde van ongeveer 5 miljard dollar.



Maar het was president Trump die er nog een schepje bovenop deed. Hij keurde maar liefst tien grote militaire verkopen aan Taiwan goed ter waarde van miljarden dollars. Terwijl zijn voorgangers het "één-China-beleid" niet in twijfel trokken, deed hij dat wel. Naarmate hij de relatie tussen de VS en Taiwan verdiepte, ondanks de dreigementen van China, namen ook de spanningen toe.

Zijn opvolger Biden draaide veel beslissingen uit het Trump-tijdperk terug toen hij aan de macht kwam, maar dat deed hij niet als het gaat over nauwere betrekkingen met Taiwan. In plaats van terug te keren naar de minder opruiende positie van "strategische ambiguïteit", liet hij verschillende keren verstaan dat de VS Taiwan ook militair zou bijspringen bij een aanval uit China. Dat werd hem door zijn eigen adviseurs niet in dank afgenomen.