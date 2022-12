Assistentiewoningen zorggroep Armonea in Brugge onder verhoogd toezicht geplaatst

Op 25 november heeft de Vlaamse Zorginspectie een controle uitgevoerd in de serviceflats van de zorggroep Armonea in Brugge. Daaruit blijken meerdere ernstige tekortkomingen. Zo verblijven er op dit moment te veel bewoners met een hoge zorgnood en vergevorderde dementie. Een assistentiewoning is enkel bedoeld voor mensen die zelfstandig kunnen wonen. Aan die voorwaarde is dus niet voldaan.

Daarnaast worden sommige dementerende bewoners gefixeerd. "Dat mag enkel beslist worden als de familie betrokken is. Die bewoners hebben ook heel wat zorg nodig. Er moet dus voldoende verpleegkundig toezicht zijn en het team hier kan dat niet bieden", laat Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid weten (AZG).

Volgens Moonens is er op dit moment nog geen sprake van verwaarlozing. Wel komt de veiligheid en verzorging van verschillende bewoners op lange termijn in het gedrang.