BAAL organiseert kerstdrink voor Warmste Week in oud Radio 2- huis in Hasselt: “Hopen open deur te blijven”

Het oude Radio 2-huis aan de Via Media in Hasselt is omgetoverd tot een winterbar. BAAL organiseert er namelijk een kerstdrink ten voordele van De Warmste Week. “We proberen elk jaar een steentje bij te dragen”, zegt Ilse Jaspers, directrice van BAAL. “Het was niet de vraag of we iets gingen doen, maar wat we gingen doen.”