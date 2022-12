Binnenkort om de vijf jaar HPV-test voor vrouwen tussen 30 en 64 jaar

De ministers van Volksgezondheid zijn het in de interministeriële conferentie eens geraakt over een nieuwe baarmoederhalsscreening. Vrouwen tussen 30 en 64 jaar zullen binnenkort om de vijf jaar een HPV-test kunnen laten afnemen, in plaats van een klassiek uitstrijkje om de drie jaar. Dat meldt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).