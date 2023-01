Gedaan met lange files aan grensovergang E40 in Adinkerke: blokkades op autosnelweg zijn opgeheven

De permanente grenscontroles die de Franse politie al drie jaar lang uitvoert op de E40 in Adinkerke zijn opgeheven. Het verkeer hoeft voortaan niet meer af te rijden. De autosnelweg was aan de grensovergang volledig onderbroken voor het verkeer dat Frankrijk binnenrijdt. Aan de parking "Aire des Moëres" moest het verkeer de snelweg verlaten om voorbij een controlepost te rijden. "Die controles werden toch wel in vraag gesteld" zegt burgemeester van De Panne Bram Degrieck (Plan-B). "Niet enkel door ons, maar ook in Frankrijk zelf. Eerst waren ze bedoeld in functie van corona, later dienden ze in functie van de vluchtelingenproblematiek."

Het is al drie jaar dat de autosnelweg was geblokkeerd. Dit jaar alleen al gebeurden verschillende ongevallen, vooral met vrachtwagens. Het zwaarste ongeval was op 15 juni toen twee Fransen stierven nadat ze met hun auto in de file op een vrachtwagen reden.