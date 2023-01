Boze archeologen voeren actie tegen besparingen stad Gent

In de gemeenteraadscommissie komen er heel wat vragen over de beslissing van het bestuur, van oppositie- en meerderheidspartijen. Schepen Filip Watteeuw (Groen) geeft er toe dat het een moeilijke beslissing was, maar houdt wel voet bij stuk. "Dit botst met alles waar ik voor sta. Ik probeer voor kwaliteit, gedrevenheid, betrokkenheid te gaan. Dat is nu net wat de mensen van de dienst stadsarcheologie kenmerkt. Het is in die zin voor mij, en het stadsbestuur, een pijnlijke besparing. De Vlaamse regering legt ons financiële regels op, we hebben jammer genoeg geen speelruimte. Dit is geen waardeoordeel."