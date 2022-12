Bpost-topman Dirk Tirez moet opstappen wegens onregelmatigheden bij vergunning krantenbedeling 

Een krant 's morgens vroeg in je brievenbus dankzij de postbode. In België is het een evidentie voor mensen met een abonnement. Maar in andere landen werken krantenuitgeverijen met een eigen bezorgdienst of zijn ze afhankelijker van de losse verkoop in krantenkiosken.

Die bezorging van kranten en tijdschriften via Bpost komt wel met een kostprijs. Het overheidsbedrijf krijgt jaarlijks een subsidie tot 175 miljoen euro. Bpost kan op die manier de dure bezorgrondes financieren zonder dat de uitgevers van papieren kranten en tijdschriften al te diep in de buidel zouden moeten tasten. Die constructie staat ter discussie, zeker bij krantenwinkels en online media die spreken over oneerlijke concurrentie.