Even geen tramverkeer in centrum Gent door evacuatie aan belfort 

Het tramverkeer lag tijdelijk stil rond het belfort. "Het net is spanningsloos gezet om de veiligheid van de brandweermensen te garanderen." De hinder duurde tot ongeveer 14 uur. Het ging om een medische interventie, de brandweer geeft geen verdere details over het slachtoffer en de reden voor de evacuatie. Het belfort is 95 meter hoog, het is onduidelijk of het slachtoffer zich boven of elders in de toren bevond.