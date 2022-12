Brand in hulpgevangenis van Leuven na ruzie tussen twee gedetineerden

Rond half vier vannacht kreeg de brandweer een oproep van een brand in de hulpgevangenis in de Maria Theresiastraat in Leuven. Er was brand uitgebroken in een cel waar twee gedetineerden zaten. Dat wordt bevestigd door de woordvoerder van het Gevangeniswezen. Er was een enorme rookontwikkeling en het personeel heeft meteen gereageerd. De brandweer, politie en een ziekenwagen kwamen ter plaatse.

Twee gedetineerden en enkele cipiers moesten voor verzorging naar het ziekenhuis, maar hebben dat intussen alweer mogen verlaten. De Leuvense politie heeft een onderzoek geopend voor brandstichting. Wat er juist gebeurd is in de cel, is nog niet duidelijk. Wel werd één van de twee gedetineerden meegenomen door de Leuvense politie voor verhoor.