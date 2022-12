Britse band Blur komt naar Lokerse Feesten met reünietournee

Eind jaren 90, begin jaren 2000 gingen de groepsleden meer en meer hun eigen weg. Frontman Damon Albarn richtte onder meer Gorillaz op en The Good, The Bad & The Queen. Gitarist Graham Coxon bracht enkele soloplaten uit en bassist Alex James ging kaas maken.

Pas in 2009 kwam de groep weer samen voor twee reünieconcerten in Hyde Park in Londen. Daarna volgde ook een tournee en nieuw werk. Eerst de single "Fool's day" en dan enkele jaren later het album "The magic whip". Of de groep nu ook opnieuw in de studio gaat duiken, is nog niet bekend.