Twee broers veroordeeld voor drugssmokkel in Mechelse gevangenis: jongste broer gooide 28 gram drugs over muur voor zijn broer

De correctionele rechtbank van Mechelen heeft de twee broers veroordeeld voor drugssmokkel in de Mechelse gevangenis. De oudste broer, die voor 8 jaar in de gevangenis zit voor andere feiten, krijgt een effectieve celstraf van een jaar en een boete van 8.000 euro. Zijn jongere broer is veroordeeld tot een celstraf van een jaar met uitstel en een boete van 8.000 euro, waarvan 7.200 euro met uitstel.

Op 8 januari 2020 zagen cipiers van de Mechelse gevangenis dat een pakketje over de muur werd gegooid. In het pakje zat 28.2 gram marihuana en hasj, om verder te verkopen. Op camerabeelden was te zien hoe de oudste broer met een stok het pakketje van onder een afspanning wou nemen. Een groepje gedetineerden ging rond hem staan, om niet op te vallen.

Tijdens het onderzoek bleek dat de jongere broer van de gevangene in de buurt van de gevangenis was. De politie kon de telefoon van de jongere broer onder de mast van de gevangenis capteren. Hij had ook al verschillende keren voor en na de feiten gebeld met een prepaid-telefoonnummer. Die zijn ook onder de zendmast gecapteerd. Hoogstwaarschijnlijk had de gevangene ook een telefoon in zijn bezit, maar die is nooit aangetroffen.

De jongste broer gaf tijdens een verhoor toe dat hij het pakketje over de muur gooide, maar dat hij niet wist wat erin zat. Volgens hem heeft hij het pakje van een derde persoon gekregen. De oudere broer ontkent dat hij er iets mee te maken heeft en dat hij iemand de opdracht zou hebben gegeven om drugs over de muur te gooien.