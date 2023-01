Brussels parlement beperkt loon van zieke burgemeester tot drie maanden

In november 2020 trok Stéphane Roberti, de toenmalige burgemeester van Vorst, zich terug uit het actieve politieke leven. Een paar maanden later diende hij een eerste medisch attest in. En er volgden er nog. Hierdoor kon hij, zoals aangegeven in de Nieuwe Gemeentewet, zijn volledige loon als burgemeester blijven ontvangen.