China versoepelt covid-maatregelen maar neemt ook enorm risico: waarom de gevolgen ook bij ons voelbaar kunnen zijn

Deze nieuwe aanpak zorgt bij veel Chinezen wel voor een dubbel gevoel. Enerzijds is er opluchting dat de nachtmerrie voorbij lijkt en alles weer zal normaliseren, maar tegelijk groeit de vrees dat China zich eerst nog door een gitzwarte periode zal moeten spartelen.



Omikron is superbesmettelijk. Chinezen zien rondom zich steeds meer gevallen, en de ziekte zal zich de komende weken als een lopend vuurtje over het hele land verspreiden. Vooral de timing van deze versoepeling is, zacht uitgedrukt, niet ideaal te noemen. Het is al volop winter in het grootste deel van China, en we weten dat het virus zich in de kou makkelijker vermenigvuldigt. En met Chinees nieuwjaar voor de deur kan weer massaal gereisd worden om (vaak oudere) familieleden te bezoeken op het platteland. Dat kan zorgen voor een nieuwe nachtmerrie.

Volgens Van Ranst onderschat China omikron. "Wij weten hier intussen dat het niet zo onschadelijk is, en geen kleine verkoudheid veroorzaakt.” Vooral de oudste Chinezen lopen het meeste gevaar want de vaccinatiegraad bij 80-plussers is veel te laag.