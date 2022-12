Chinese ambassadeur in België waarschuwt voor resolutie over Taiwan: "Jullie spelen met vuur"

China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie, die officieel tot China behoort onder het "één-China-beleid". Dat beleid wordt trouwens ook erkend door ons land, de EU en de Verenigde Staten.

In een reactie aan VRT NWS ontkent Els Van Hoof dat de resolutie het één-China-beleid zou schenden. "Het één-China-beleid gaat ervan uit dat er slechts 1 soevereine staat is (China) en geen 2 soevereine staten, Taiwan en China. Door het "één-China-beleid" te aanvaarden, erkennen we de Chinese autoriteiten als enige vertegenwoordigers van China. De bewuste dubbelzinnigheid van dit één-China-beleid zorgt er echter voor dat wel een onofficiële maar rijke en gevarieerde samenwerking tussen Taiwan en België mogelijk is."

Toch betekent dat volgens Van Hoof niet dat België de claims van de Volksrepubliek China over Taiwan erkent. "We nemen in het kader van het één-China beleid akte van het Chinese standpunt, maar spreken ons niet uit over een definitieve oplossing. We erkennen noch Taiwan als onafhankelijke staat, noch steunen we de territoriale claims van China."