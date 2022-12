"Close" van Lukas Dhont bekroond bij eerste filmprijzen van het seizoen in VS

"Top gun: maverick" kwam als beste film uit de bus. Beste regisseur was Steven Spielberg. De prijs voor beste acteur ging naar Colin Farrell voor zijn vertolking in de "The Banshees of Inisherin" en de award voor beste actrice was voor Michelle Yeoh voor haar rol in "Everything everywhere all at once". De prijzen van het gerenommeerde filmverband worden uitgereikt op zondag 8 januari.

"Close", de tweede langspeelfilm van Dhont na "Girl", gaat over de hechte vriendschap van de dertienjarige Remi en Leo en hoe een ondenkbare gebeurtenis hen volledig uit elkaar trekt.

De film is ook de Belgische inzending voor de Oscars en geldt ook als een van de favorieten voor de European Film Awards (EFA), de belangrijkste filmprijzen voor de Europese filmindustrie, die zaterdag in IJsland worden uitgereikt.