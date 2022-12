Eerste gladheid veroorzaakt verschillende ongevallen en valpartijen in Vlaanderen

"Van die 100 zijn er 20 meldingen over valpartijen." Die berichten gingen over mensen die te voet waren gevallen, of met de fiets of step. "Daar is niet altijd tussenkomt van politie nodig, als het om louter medische zaken gaat."

De lokale politie is in de ochtendspits bijgesprongen bij een 5-tal ongevallen die de wegpolitie moest afhandelen op de B401, de invalsweg naar Gent voor wie van de snelweg komt.