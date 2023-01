De Lijn-chauffeur krijgt drie maanden cel met uitstel voor dodelijk ongeval in Kortenberg

Een buschauffeur van De Lijn heeft van de politierechtbank van Leuven drie maanden cel met uitstel gekregen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Kortenberg vorig jaar. De chauffeur had voorrang moeten verlenen aan een aankomende fietser op een kruispunt, maar had dat niet gedaan. De fietser overleed enkele uren later in het ziekenhuis.