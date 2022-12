80-jarige vrouw overlijdt na aanrijding door vrachtwagenchauffeur in Bonheiden

"Het ongeval deed zich voor toen een vrachtwagenchauffeur voor een rood licht stond te wachten en weer begon te rijden toen het licht op groen sprong. Intussen was de vrouw de straat aan het oversteken, vlak voor de vrachtwagen, op een plek waar geen zebrapad was. Door de hoge cabine had de vrachtwagenchauffeur de vrouw niet opgemerkt. Hij zette zijn vrachtwagen in beweging en reed de vrouw nietsvermoedend aan. Ze overleed ter plaatse", zegt Lies Verreet van de politiezone Bodukap.