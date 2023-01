Eerste “totemannen” rollen uit de houtoven in Tienen

De Tiense totemannen worden al jaren door de Koninklijke Bakkersbond met veel volharding gemaakt tijdens het eerste weekend van de kerstmarkt in Tienen. “We zijn een groep van allemaal bakkers, bakkers geweest uiteraard, anders zouden we nu geen tijd hebben om de show te stelen”, lacht Benny. “Maar we zijn dus met drie ploegen bakkers en onze dames zetten we in de verkoop in. We werken 24 op 24 uur. We zijn gisteren rond 16 uur begonnen en we stoppen pas zondagnamiddag.”