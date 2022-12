Eerste elektrische veerboot in Antwerpen: "Je hoort hem nauwelijks"

Deze veerboot is de tweede volledig elektrische, eerder werd ook al zo'n veerboot in dienst genomen in Oostende. En een derde is in de maak voor de veerdienst in Nieuwpoort. "We gaan nu schip per schip bekijken of het door een elektrisch exemplaar moet vervangen worden, als het uit de vaart wordt genomen." voegt Peter van Camp toe. De oude veerboot "Schelde", die in Antwerpen vervangen wordt door het nieuwe elektrische exemplaar, wordt reserveschip voor alle veerdiensten in het Antwerpse.