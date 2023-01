Einde van een tijdperk: laatste optreden in Muziekodroom in Hasselt 

"Ik hoop dat de stad en de provincie op termijn opnieuw financiële middelen kunnen voorzien, want jong en oud kwam hier over de vloer. De Muziekodroom was veel meer dan alleen een concertzaal." Een warme oproep die ook de stad Hasselt snapt. "We zitten volgende week samen met PXL en Villa Basta, maar onze neuzen staan al in dezelfde richting", zegt schepen van Cultuur Nele Kelchtermans (RoodGroen+). "We willen repeteren, opnemen en zelfs concerten opnieuw mogelijk maken in 2023, hetzij minder frequent. Op die manier kunnen we hopelijk opnieuw subsidies krijgen en kan het over enkele jaren opnieuw een volwaardige muziekhub worden."