Film van de week - "Avatar: the way of water": vervolg op grootste kassucces aller tijden is slechtste zakendeal uit de geschiedenis (volgens regisseur James Cameron)

Het lijstje is bijzonder relevant met betrekking tot een uitspraak die Cameron deed over de kostprijs van zijn nieuwe film. “De slechtste business case in de filmgeschiedenis” zou hij zijn eigen film al genoemd hebben in een gesprek met zijn bazen bij Disney. En hij zou eraan toegevoegd hebben: “Alleen al om uit de kosten te komen, moeten we het derde of vierde grootste kassucces ooit worden. Dat is je drempel. Dan ben je break even.” Om vierde te worden, moet hij dus voorbij “Avengers: infinity war”. Die bracht wereldwijd 2,07 miljard dollar op. Dat is het mikpunt.