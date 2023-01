Flyers moeten buurtbewoners in Jabbeke informeren over tijdelijk opvangcentrum

Opvallend is dat burgemeester Frank Casteleyn (CD&V) ook mee ging flyeren. Hij wilde er absoluut bij zijn om op de bezorgdheden van de bewoners te kunnen antwoorden. Casteleyn was eerst tegen de komst van de asielzoekers, maar heeft zich erbij neergelegd. "Ik wilde er absoluut bij zijn om buren die we zouden tegenkomen wat uitleg te kunnen geven", zegt Casteleyn. "Er was ook niet veel personeel beschikbaar vandaag en ik ben graag buiten, dus ik had er wel zin in."