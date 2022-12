Rapport waarschuwt voor gastekort bij extreme kou, kabinet minister Van der Straeten sust: "Verwachten geen problemen"

"In ons land zal de verwarming of het licht niet uit gaan", benadrukte premier Alexander De Croo (Open VLD) gisteren nog in de Kamer. Hier is er volgens hem geen sprake van afschakelplannen in de winter. Ook federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) klonk gisteren tijdens een persbriefing gerust. Hoogstens kwam er de voetnoot dat het aardgasverbruik vooral afhangt van de temperatuur.