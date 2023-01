Bijzondere kerststal in Steenokkerzeel: "Maria en Jozef zoeken een B&B voor de nacht" 

"We zitten elk jaar ook vol spanning te wachten op de kerststal, aangezien het thema steeds verandert en geheim blijft", weet buurtbewoner Bill.

De kerststal doet de buurtbewoners niet alleen lachen, maar brengt hen ook samen, zegt Bill: "De kerststal is altijd mooi verlicht. Dat is leuk wanneer het wat donkerder is buiten. Hij zorgt voor zoveel warmte, licht en sfeer voor de bewoners van Steenokkerzeel en ver daarbuiten. Het is een soort ontmoetingsplaats geworden. We zijn Roland heel dankbaar."