Genk wil jongeren met uitdagende campagne bewustmaken van de gevaren van sexting 

Het onderwerp sexting blijft heel moeilijk bespreekbaar bij jongeren en daar wil stad Genk verandering in brengen. "We horen van onze jeugdwelzijnswerking dat sexting vaker voorkomt en dat op een hele jonge leeftijd al", begint schepen voor Jeugd Karel Kriekemans (CD&V). Met de campagne "Weet wat je stuurt" wil de stad jongeren tussen 12 en 15 jaar, maar ook jeugdwerkers, ouders en grootouders informeren over het thema. "Het is belangrijk dat we alle betrokkenen informeren over het gegeven en we willen hen ook de mogelijke gevaren tonen."