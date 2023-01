Gent trekt bijna half miljoen euro uit voor 6 projecten om langdurig zieken en werklozen aan het werk te krijgen

Een deel van het geld gaat naar organisaties die projecten hebben rond jongeren. Vzw Compaan gaat op zoek naar jongeren die zich terug hebben getrokken uit de maatschappij en moeilijk te bereiken zijn door hulpverleners. Het gaat onder meer om mensen die heel vaak gamen en in een eigen wereld leven. “We noemen ze Hikikomori-jongeren. Dat is een term die overgewaaid is uit Japan. Daar is er een groep jongeren die bijna uitsluitend online leeft. We denken dat er ook in Gent zo’n groep is. We willen ze vinden en verder helpen”, legt Ruth Cazaerck van Compaan uit.