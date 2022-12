Man ontdekt uiterst zeldzame paddenstoel tijdens wandeling in Lievegem: "Eerste waarneming ooit in België"

De zeldzame paddenstoel komt vooral voor in het oosten van Europa, maar werd ook al enkele keren gespot in Nederland en Duitsland. Hij groeit op losse humus-, kalk- en voedselrijke grond die bedekt is met een dunne, luchtige strooisellaag. "Waarom de paddenstoel nu uitgerekend in Lievegem opduikt, is een raadsel", zegt Chris Bruggeman die de paddenstoel ontdekte.

"Misschien was de droge en warme zomer wel bevorderlijk om de paddenstoel hier te laten ontwikkelen", gaat Bruggeman verder. "Maar toch is het vooral toeval dat de paddenstoel hier ontdekt is. Verder is het ook toeval dat ik hem net ontdekte toen hij er stond. Als ik de paddenstoel een week later had voorbijgewandeld, dan hadden we hem misschien nooit gezien."