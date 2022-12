Familie van in Iran opgesloten Belg vraagt dat Belgische overheid snel actie neemt na schorsing van omstreden uitleveringsverdrag

"We stellen vast dat de VS een wapenhandelaar met honderdduizenden doden op zijn geweten kan ruilen voor een basketspeelster", gaat Van Steirtegem voort. "We stellen vast dat de Italiaanse gijzelaar in Iran al na enkele maanden vrijgelaten kan worden, maar Olivier zit intussen al negen maanden onschuldig in de gevangenis, totaal geïsoleerd van de buitenwereld."

De advocaten van de familie zijn dan ook erg verrast en teleurgesteld door het arrest van het Grondwettelijk Hof. "Dit verdrag is identiek aan elk ander verdrag over de uitwisseling van gevangenen dat met zovele andere landen is afgesloten", zegt meester Olivia Venet. "Het is zeer verwonderlijk dat dit nu in vraag wordt gesteld door burgerlijke partijen in een strafproces, die zich op die manier verzetten tegen de modaliteiten van de uitvoering van een straf, iets wat zij eigenlijk niet mogen doen."

Het Grondwettelijk Hof moet nu binnen de drie maanden oordelen of de wet die het verdrag ratificeert, vernietigd moet worden. "We hebben geen drie maanden meer", zegt Nathalie Vandecasteele, de zus van Olivier Vandecasteele. "In mei was Olivier al 15 kilo verloren, sinds eind november is hij in hongerstaking. De regering moet nú actie ondernemen."