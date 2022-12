Is de razend populaire "portret-app" Lensa wel zo onschuldig en hoe veilig is het?

Voor een appmaker of AI-onderzoeker is het onbegonnen werk om van elke artiest toestemming te vragen. Daarom is er een uitzondering. "Als je de kopieën gebruikt in het kader van "tekst- en datamining", mag je die werken toch gebruiken." Tekst- en datamining is kort uitgelegd wat AI-machines doen als ze leren uit data.



De auteur kan wel aangeven dat haar werken niet zomaar gebruikt mogen worden. "Buiten wetenschappelijk onderzoek, kan de auteur haar rechten voorbehouden door een zogenaamde 'opt-out'", zegt Depreeuw. Hoe je dat als artiest moet aanvragen is nog niet duidelijk. "Er zijn nog veel praktische problemen met dat opt-outsysteem. Je kan dat wel op je website aangeven of in de metadata verwerken, maar het is niet erg verifieerbaar."