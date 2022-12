Vlaams minister Somers wil juridisch afdwingbare voorakkoorden vanaf 2024 onmogelijk maken

"We geven die nieuwe documenten maar vrij de avond van de verkiezingen zelf, zodat je niet op voorhand je voorakkoord kan bezegelen met een afdwingbare document", legt Somers uit. Met andere woorden: verplichten tot samenwerking vóór de verkiezingen is niet langer evident. "Mensen kunnen altijd afspraken maken, maar ze kunnen ze niet maken op een manier dat ze elkaar in een greep kunnen houden."

"Het zullen minder de partijen, maar wel de burgers zijn die zullen kunnen beslissen wie de volgende coalitie in de gemeente zal vormen", aldus Somers. ""Dit is goed voor onze democratie, want de stem van de kiezer zal zwaarder doorwegen dan in het verleden."