Van de Koude Oorlog tot nu: de 4 meest spraakmakende gevangenenruilen in de recente geschiedenis

Over het algemeen hangt rond gevangenenruilen een zweem van mysterie. Vaak zijn er niet veel details bekend. Toch verschijnt er soms een spraakmakende ruil in de media, zoals nu het geval is met de ruil van Brittney Griner. In enkele gevallen werd over de ruil zelfs een film gemaakt. De blockbuster "Bridge of Spies" van Steven Spielberg is misschien wel het bekendste voorbeeld van zo'n verfilming. De film vertelt het verhaal van een gevangenenruil tijdens de Koude Oorlog op de Glienicker Brücke, ofwel de spionnenbrug.