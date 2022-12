KU Leuven krijgt nu toch Vlaamse subsidie voor 600-jarig bestaan

De KU Leuven krijgt nu toch een subsidie van 1,4 miljoen euro van de Vlaamse regering voor een bezoekerscentrum in het kader van de viering van 600 jaar Leuvense universiteit. Dat heeft Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) bekendgemaakt. In oktober had Demir die subsidie nog opgeschort omdat de KU Leuven volgens haar niet snel genoeg had gereageerd in een verkrachtingszaak waarbij een professor pedagogie is veroordeeld.