Ruimteschip Orion keert aan snelheid van 40.000 (!) kilometer per uur terug van de maan en plonst vanavond in de oceaan

Door de luchtwrijving zal Orion afremmen tot 500 kilometer per uur. Op zo'n 8 kilometer boven het oppervlak nemen de parachutes het over. In totaal zullen 11 parachutes de capsule verder laten afremmen tot uiteindelijk 30 kilometer per uur. Met die snelheid landt Orion in de oceaan waar de capsule (en in de toekomst ook de bemanning) opgevist wordt door een marineschip.