Limburgse charmezanger Salim Seghers zong in 1994 WK-lied voor Marokkaanse nationale voetbalploeg

"Ik was naar de wedstrijd Marokko-Spanje aan het kijken, en plots belt een journalist van Het Belang van Limburg me om te vragen naar het WK-lied dat ik ooit voor Marokko maakte. Ik was dat zelf helemaal vergeten", lacht de charmezanger uit Peer, wiens echte naam Jos Aerts is. "Het gaat over het WK van 1994. Ze lagen er toen heel snel uit, en zijn onder andere tegen de Rode Duivels verloren met 1-0."

De tekstenschrijver van Seghers, Johnny Larbi, heeft Marokkaanse roots, maar woont al jarenlang in Testelt in Vlaams-Brabant. "We dachten bij de aanvang van het WK dat ze misschien wel konden winnen, dus Johnny had snel een tekst gemaakt, vernoemd naar de "De Leeuwen van het Atlasgebergte" (zo worden de Marokkaanse spelers genoemd, nvdr.)."