Limburgse vzw Kind en Taal zet werking dan toch voort met 38 van de 57 werknemers

Maar nu is er met Wiegwijs vzw een overnemer gevonden, al zal Kind en Taal niet op volle sterkte kunnen blijven werken: slechts 38 van de 57 huidige werknemers blijven aan boord. "Het is een dubbel gevoel: we zijn blij dat we kunnen doorgaan, maar we moeten ook van 19 mensen afscheid nemen",zegt Biets. "We willen de mensen waarvan we afscheid moeten nemen, wel begeleiden naar een nieuwe job."