PS-voorzitter Paul Magnette wil collectief ontslag van politiek bureau in Waals Parlement, Ecolo en MR eisen ontslag Marcourt

PS-voorzitter Paul Magnette eist in "De afspraak op vrijdag" het collectieve ontslag van het politiek bureau in het Waals Parlement. Dat is het gevolg van verschillende voorvallen die het parlement de laatste maanden in een slecht daglicht plaatsen. Onder andere een tunnel die niemand mag gebruiken met een prijskaartje van drie miljoen euro, en een "Wallonie-Bruxelles"-week in Dubai tonen aan dat het Waals Parlement spilzuchtig omgaat met de eigen budgetten. De onthullingen over het Waals Parlement komen op een bijzonder slecht moment, mensen vragen zich af hoe het verder moet met de energiekosten en de koopkracht.