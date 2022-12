Na maandenlang speurwerk pakt politie vrouw van 34 op voor dodelijke brandstichting in rusthuis in Aarschot

Het parket laat weten dat er na maanden een verdachte is aangehouden in onderzoek naar opzettelijke brandstichting met dodelijk slachtoffer in een woonzorgcentrum. In de nacht van 22 juli 2022 werd brand gesticht in het woonzorgcentrum in Aarschot, waarbij een bewoner het leven liet. Na doorgedreven onderzoek door de federale gerechtelijke politie van Leuven kon een verdachte geïdentificeerd worden.