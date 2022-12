Nederland wil twee nieuwe kerncentrales bouwen in Borssele, niet ver van de Belgische grens

Dat Nederland twee nieuwe kerncentrales wil bouwen, was al bekend. Dat plan werd in december 2021 opgenomen in het regeerakkoord. Waar ze zouden komen, nog niet. Drie locaties waren in de running: de Rotterdamse Maasvlakte, Groningen en Borssele (in Zeeland).

De voorkeur van de Nederlandse regering gaat uit naar Borssele, zo is vandaag beslist tijdens een ministerraad. De regering kiest voor Borssele omdat daar "voldoende ruimte voor de komst van nieuwe reactoren en veel relevante kennis en (nucleaire) infrastructuur aanwezig is". In Borssele staat namelijk al een kerncentrale, de enige in Nederland.