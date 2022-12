Vlaamse regering trekt 6 miljoen euro uit om Maagdendale in Oudenaarde om te toveren tot nieuwe wielertempel 

"De plek moet een katalysator zijn, een aantrekkingspool voor de binnen- en buitenlandse wielertoerist en het uithangbord voor alles wat met wielercultuur te maken heeft, voor zowel Oudenaarde, de Vlaamse Ardennen als Vlaanderen in zijn geheel", licht Demir toe.

"Het is belangrijk dat de financiële middelen, die voorzien waren, nu ook effectief door de Vlaamse regering zijn toegewezen", zegt burgemeester van Oudenaarde Marnic De Meulemeester (Open VLD). "We kijken nu uit om zo vlug mogelijk werk te maken van de herinrichting van de Abdij Maagdendale. De realisatie van de nieuwe wielerhub is enorm belangrijk voor het wielertoerisme in Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen."

Het hele project moet tegen 2028 klaar zijn.