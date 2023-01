Nieuwe archeologische site geopend in Kumtich bij Tienen: “Romeinse tijd terug tot leven wekken”

Voor de site werd ook een 3D app ontwikkeld waarmee een virtueel bezoek aan het badgebouw mogelijk is. Via die app kan je de opbouw van het badgebouw zien, hoe het vloer- en muurverwarmingssysteem werkte en wat haar functie was.

Om de site feestelijk te openen en de Romeinse sfeer terug te brengen werd er gisteren een fakkeltocht georganiseerd. “We zijn vanaf het rondpunt in Tienen te voet naar de Romeinse site gegaan, waar we het monument mooi verlicht konden zien. Daarna hebben we ook nog linzensoep gegeten, een soort soep die de Romeinen ook graag nuttigden", aldus Grillet.