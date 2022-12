Nog nooit zoveel leefloonstudenten in Vlaanderen door crisis én ander beleid van OCMW's 

Leefloonstudenten zijn mensen (+18) die van thuis uit geen steun meer krijgen om te studeren - vaak na een relatiebreuk - of die opgroeien in een gezin dat er niet voldoende middelen voor heeft. Over het algemeen gaat het over tieners of twintigers uit kwetsbare milieus. Ongeveer de helft van de leefloonstudenten werkt de middelbare school af of volgt volwassenenonderwijs, de andere helft volgt hogere studies. Het gros van de leefloonstudenten heeft de Belgische nationaliteit.

Een alleenstaande student kan ongeveer 1.100 euro leefloon per maand krijgen, dat bedrag loopt op als er ook een gezin ten laste is. Om die steun te krijgen moet wel aan enkele voorwaarden voldaan worden: de resultaten moeten goed zijn én er moet bijgeklust worden als het kan in combinatie met de studies. Als dat niet gebeurt, kan het OCMW het leefloon weigeren of intrekken. Een maatschappelijk werker volgt de afspraken op.