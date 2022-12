Onderzoekers verwijderen de seksdrive van gistcellen en maken er speurhonden voor cannabis van

Het toestel gebruikt dan de camera van de smartphone om te zien of de gistcel al dan niet oplicht. Dat neemt zo'n 15 minuten in beslag. De toepassing zou politieagenten en anderen kunnen helpen om drugs op te sporen in bijvoorbeeld luchthavens of om drugstesten af te nemen.

"We kunnen testen voor zowel natuurlijke cannabinoïden als voor designerdrugs - chemische substanties die erg verschillende structuren hebben - met dezelfde effecten als cannabinoïden. In principe zouden we de gistcel ook kunnen aanpassen zodat ze in staat is opioïden op te sporen als morfine, fentanyl en oxycodon", zei Kampranis.

Het toestel kan gemaakt worden met een 3D-printer of samengesteld worden uit materialen die gemakkelijk online verkregen kunnen worden. De onderzoekers werken er nu aan om het testtoestel gratis beschikbaar te maken voor zoveel mogelijk mensen, maar ze willen wel de controle behouden over het onderhoud ervan en de verdere ontwikkeling.

De studie waarin de biosensor beschreven wordt, is gepubliceerd in Nature Communications. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de Københavns Universitet.